Tonali, un ritorno in Serie A è sempre più complesso: oltre i soldi, c’è una concorrente pesante

Tonali rischia di rimanere un semplice sogno per il Milan ed altri club di Serie A. Oltre le cifre c’è anche una concorrenza feroce

Non arrivano aggiornamenti positivi sul fronte Sandro Tonali, profilo già di per sé proibitivo per tanti club italiani. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’ingaggio da 7 milioni di euro netti e la valutazione di oltre 60 milioni di euro non sarebbero alla portata della Serie A.

Inoltre, secondo quanto detto da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe apprezzando le prestazioni dell’ex Milan. Ci sarebbe quindi una concorrente in più.