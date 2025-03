Tonali, dal Brescia al Milan: il retroscena sul suo passaggio in rossonero

Condividi via email

Tonali e il racconto del passaggio dal Brescia al Milan, queste le parole del centrocampista classe 2000

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. L’ex Milan, attualmente al Newcastle, ha raccontao dell’estate che ha visto il suo trasferimento in rossonero, dopo un solo anno in Serie A.

ARRIVO AL MILAN – «Se dobbiamo parlare molto sinceramente, quando il Milan mi ha comprato, arrivavo dall’ultimo anno di Brescia dove avevo un contratto da 200.000€. Ho fatto un’estate dove non sapevo mai con chi avrei firmato, fino agli ultimi cinque giorni veramente non sapevo in che squadra sarei andato».