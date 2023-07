Tonali: «L’addio al Milan? Una delle decisioni più difficili. Al Newcastle…». L’ex rossonero si racconta all’arrivo in Inghilterra

Ai canali ufficiali del Newcastle, Sandro Tonali ha parlato della sua nuova avventura in Inghilterra e del suo addio al Milan. Ecco le sue parole:

L’ARRIVO AL NEWCASTLE – « L’ho presa subito bene perché sapevo che era qualcosa di vero, di concreto. Quindi abbiamo ragionato diversamente rispetto a tutte le altre occasioni in cui in passato siamo stati contattati da club. Ogni anno ci sono squadre interessate, questa volta le persone hanno dimostrato veramente di volermi qui a tutti i costi»

L’ADDIO AL MILAN – «Questa è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore. E’ stato difficile ma andava fatto, ed era arrivato il momento di farlo. Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada. Decisione molto difficile, superata la quale inizierà un percorso in salita perché sarà difficile. Ma è un’occasione e qualcosa da provare»

LO SCUDETTO – «Un’annata fantastica. Ogni partita era come se fosse una finale. In ogni partita bisognava vincere per arrivare alla fine e mancavano circa 10 partite al traguardo. E’ stata una lotta bella, sportiva, che ci ha premiato per quanto fatto durante tutto il campionato»

IL PERCORSO – «Nel Milan ho fatto un percorso che si è concluso con la semifinale di Champions. Il primo anno lottavamo per il titolo, il secondo anno siamo riusciti a vincerlo, il terzo anno non ce l’abbiamo fatta ma siamo andati molto avanti in Champions League»