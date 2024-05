Taarabt critica Leao: «Deve responsabilizzarsi, ecco cosa non può permettersi di fare»

Taarabt critica Leao: «Deve responsabilizzarsi, ecco cosa non può permettersi». Le parole dell’ex Milan

Intervistato da gazzetta.it, Adel Taarabt ha parlato e criticato il rendimento di Rafael Leao. Le dichiarazioni dell’ex Milan:

PAROLE – «Chi mi piace di più del Milan di oggi? Bennacer, Leao e Theo sono dei top, ma Rafa deve responsabilizzarsi. Ogni anno deve fare 15 gol. Uno come lui non può giocare una partita da top e cinque male. Ismael, invece, è sottovalutato. Se vedi la stagione c’è un prima e un dopo di lui. Pioli? Per le altre squadre è troppo facile capire come gioca il Milan. Si legge troppo presto. E poi la rosa è corta: l’Inter è un altro mondo».