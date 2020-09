Tonali a Sky: «Milan, non vedo l’ora di iniziare. Un sogno che si realizza»

Intercettato da Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato delle proprie emozioni dopo essere ufficialmente diventato un giocatore del Milan

Intercettato da Peppe Di Stefano, Sandro Tonali ha così rivelato tutto il proprio entusiasmo a Sky Sport:

«È una grande emozione, sono felice – esordisce il nuovo centrocampista di Pioli, intercettato all’uscita da un hotel del centro di Milano –. Quando indosserò per la prima volta questa maglia sarà come un sogno che si realizza. Ora vado a dormire e non vedo l’ora di iniziare. Spero di trasferire tutto questo entusiasmo in campo nei prossimi giorni».