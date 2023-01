Tonali a Sky: «Difficile non fare gol dopo una gara del genere»

Sandro Tonali parla così ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sconfitta del Milan contro il Torino

PARTITA – «Difficile non fare gol dopo una partita del genere, dopo che attacchi per tutta la partita e dal 70esimo giochi a una porta sola. Avevamo convinzione sì perché in campo eravamo in gestione della partita e attaccavamo solo noi. Abbiamo pagato forse l’unica disattenzione durante i tempi supplementari.»

COSA MIGLIORARE – «Bisogna migliorare poco di tutto. Siamo una grande squadra, giochiamo bene e ci divertiamo: sappiamo però che può non bastare. Dobbiamo stare insieme, mettere un punto e pensare alla prossima partita.»