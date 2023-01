Tonali a MilanTV: «Siamo delusi, dovevamo fare di più»

Sandro Tonali parla così ai microfoni di MilanTV nel post partita della sconfitta del Milan contro il Torino

Sandro Tonali parla così ai microfoni di MilanTV nel post partita della sconfitta del Milan contro il Torino. Le dichiarazioni del centrocampista rossonero, capitano di serata dei suoi.

«Siamo delusi, sapevamo che era una partita complicata contro una squadra fisica. Dopo l’espulsione è cambiato tutto. Abbiamo avuto momenti di frenesia e all’inizio dei supplementari è entrata un po’ di stanchezza che ci ha messo ancora di più in difficoltà. Dovevamo fare di più. Non abbiamo ancora parlato con il mister, dovremo riguardare tutta la partita. Dobbiamo mettere un punto e ora abbiamo la fortuna di giocare già tra tre giorni. Non c’è tempo per piangersi addosso, dobbiamo restare sul pezzo.»