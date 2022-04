Tonali da 8 in pagella: simbolo Milan, cuore caldo e mente fredda. Sandro tiene viva la corsa scudetto

Un autentico plebiscito questa mattina per Sandro Tonali, eroe della notte dell’Olimpico. Questi voti e giudizi dei principali giornali sportivi dopo Lazio-Milan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «È lui ad alzare per primo la squadra aggredendo con rabbia i ragionieri laziali, è sempre lui a chiudere in bellezza, firmando un successo pesante come un macigno. Cuore caldo e mente fredda, eccoli qui».

TUTTOSPORT 7 – «In difficoltà nel primo tempo, disputa una ripresa sontuosa, coronata dal gol più importante della sua carriera».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Il gol segnato con satanica libidine, un fior di gol: stop e tiro volando. Su tutto e tutti, Tonali. Ora regista fine, ora mediano lottatore, ha guidato il Milan alla rimonta solfeggiando e sradicando. Notte solcata e illuminata da lui».