Tomori vi augura buone feste: il messaggio dell’inglese

Fikayo Tomori, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto fare i propri auguri di Natale a tutti i tifosi nel mondo – TWEET

Primo Natale in casa Milan anche per Fikayo Tomori, che ha voluto celebrare con un tweet di augurio a tutti i tifosi rossoneri e non solo, mandando un messaggio d’augurio.

«Dio vi benedica e restate al sicuro». Questo è il messaggio principale che il difensore inglese ha voluto mandare a tutti i suoi followers. Ecco il post.

Merry Christmas everybody🎄🎅🎁.

Buon Natale a tutti🎄🎅🎁.