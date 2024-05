Lopetegui Milan, interrotti i contatti con il tecnico: cosa filtra sul futuro allenatore dei rossoneri. Il punto sulla trattativa

Sembrava tutto fatto per Julen Lopetegui al Milan, poi l’insoddisfazione della piazza e la protesta accesa dei tifosi hanno fatto rallentare il tutto. Adesso i rossoneri stanno vagliando altri nomi. Ma com’è finita col tecnico ex Wolverhampton?

A parlarne è il giornalista Orazio Accomando su X, il quale spiega come non ci siano stati altri contatti con l’allenatore spagnolo. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, non sarà lui il prossimo a sedersi sulla panchina rossonera.