Lopetegui Milan, la reazione del tecnico alla protesta dei tifosi: il RETROSCENA

Lopetegui Milan, la reazione del tecnico alla protesta dei tifosi milanisti: il RETROSCENA sull’umore dell’allenatore spagnolo

Fino alla scorsa settimana sembrava in dirittura d’arrivo Julen Lopetegui come nuovo allenatore del Milan. Poi la forte protesta dei tifosi milanisti ha fatto fare un passo indietro alla dirigenza, che ha continuato a valutare altri profili per il dopo Pioli.

La Gazzetta dello Sport parla della reazione che ha avuto il tecnico spagnolo: fatica a comprendere, non si aspettava l’accanimento personale nei suoi confronti, e lo ha considerato un colpo basso. Sorpreso anche dai modi e dalla forma della protesta, che inizialmente pensava potesse rientrare, ma così non è stato. Adesso anche lui pare si stia adattando alla realtà, prendendo coscienza effettiva della situazione.