Tomori, prestazione da incubo prima del rosso: tutti i numeri dell’inglese contro il Sassuolo

Tomori ha vissuto un pomeriggio da incubo ieri contro il Sassuolo: rosso dopo 24 minuti e statistiche impietose

La prestazione di Fikayo Tomori nel match contro il Sassuolo è stata definita “ingiustificabile” e “sconnessa dalla realtà”. Il difensore inglese ha abbandonato i compagni dopo soli 24 minuti a causa di una doppia ammonizione evitabile che ha compromesso definitivamente la gara dei rossoneri. Con questo cartellino rosso, Tomori è entrato nella storia del club in negativo, ottenendo un primato di precocità non invidiabile per quanto riguarda le espulsioni rossonere in Serie A.

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Tomori e i numeri del blackout: statistiche imbarazzanti

Le statistiche dell’inglese raccontano di una partita in cui non è mai riuscito a entrare in ritmo, subendo costantemente le iniziative neroverdi:

Difesa inesistente : 0 contrasti vinti su 0 tentati e 0 intercetti in tutto il tempo trascorso in campo.

: 0 contrasti vinti su 0 tentati e in tutto il tempo trascorso in campo. Duelli persi : Ha perso tutti e 3 i duelli a terra ingaggiati (0% di successo).

: Ha perso tutti e 3 i duelli a terra ingaggiati (0% di successo). Indisciplina : Ha commesso 3 falli in meno di mezz’ora, di cui due sanzionati con il cartellino giallo che hanno portato all’espulsione inevitabile.

: Ha commesso in meno di mezz’ora, di cui due sanzionati con il cartellino giallo che hanno portato all’espulsione inevitabile. Gestione palla : Nonostante una precisione nei passaggi del 91% (10/11), ha perso palla in 2 occasioni e ha subito un tocco fallito.

: Nonostante una precisione nei passaggi del (10/11), ha perso palla in 2 occasioni e ha subito un tocco fallito. Contributo nullo: Nessun passaggio chiave, nessun tiro e una distanza totale di trasporto palla di soli 11,2 metri.

L’ingenuità commessa al 24′ — uno sgambetto per fermare una ripartenza di Laurienté a metà campo — è stata definita dal tecnico Allegri e dalla critica come l’episodio chiave che ha distrutto dieci mesi di lavoro, lasciando la squadra in balia del Sassuolo per oltre un’ora.