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Tomori, prestazione da incubo prima del rosso: tutti i numeri dell’inglese contro il Sassuolo
Tomori ha vissuto un pomeriggio da incubo ieri contro il Sassuolo: rosso dopo 24 minuti e statistiche impietose
La prestazione di Fikayo Tomori nel match contro il Sassuolo è stata definita “ingiustificabile” e “sconnessa dalla realtà”. Il difensore inglese ha abbandonato i compagni dopo soli 24 minuti a causa di una doppia ammonizione evitabile che ha compromesso definitivamente la gara dei rossoneri. Con questo cartellino rosso, Tomori è entrato nella storia del club in negativo, ottenendo un primato di precocità non invidiabile per quanto riguarda le espulsioni rossonere in Serie A.
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Tomori e i numeri del blackout: statistiche imbarazzanti
Le statistiche dell’inglese raccontano di una partita in cui non è mai riuscito a entrare in ritmo, subendo costantemente le iniziative neroverdi:
- Difesa inesistente: 0 contrasti vinti su 0 tentati e 0 intercetti in tutto il tempo trascorso in campo.
- Duelli persi: Ha perso tutti e 3 i duelli a terra ingaggiati (0% di successo).
- Indisciplina: Ha commesso 3 falli in meno di mezz’ora, di cui due sanzionati con il cartellino giallo che hanno portato all’espulsione inevitabile.
- Gestione palla: Nonostante una precisione nei passaggi del 91% (10/11), ha perso palla in 2 occasioni e ha subito un tocco fallito.
- Contributo nullo: Nessun passaggio chiave, nessun tiro e una distanza totale di trasporto palla di soli 11,2 metri.
L’ingenuità commessa al 24′ — uno sgambetto per fermare una ripartenza di Laurienté a metà campo — è stata definita dal tecnico Allegri e dalla critica come l’episodio chiave che ha distrutto dieci mesi di lavoro, lasciando la squadra in balia del Sassuolo per oltre un’ora.