Tomori: «Sono molto felice di essere qui. Voglio lasciare il segno» VIDEO

Il difensore rossonero Fikayo Tomori ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Milan a titolo definitivo

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan, acquisto a titolo definitivo e contratto fino al 2025. Queste le prime dichiarazioni del centrale inglese pubblicate da un video su Instagram del Diavolo:

«Sono molto felice di essere qui. Voglio aiutare la squadra il più possibile e il modo migliore per farlo è stare in campo. Volevo essere qui e vivere questo club. So di aver preso la giusta decisione. Voglio lasciare il segno».