Tomori e quella domanda: «Come tornare la difesa dello Scudetto?». Il difensore del Milan reagisce così

Il difensore del Milan Tomori ha risposto, durante la conferenza stampa di presentazione del match contro lo Slavia Praga, in questo modo alla domanda: «Come tornare la difesa dello Scudetto?»

TORNARE LA DIFESA DELLO SCUDETTO – «Nel calcio è difficile puntare una cosa su cui migliorare, noi vogliamo farlo in ogni fase del gioco. In alcune partite abbiamo subito tanti gol, ma ci sono periodi in stagione in cui non facciamo come vogliamo. Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domani sera dobbiamo essere focalizzati sulla fase difensiva e poi cercare di fare male in fase offensiva».

LA CONFERENZA STAMPA DI TOMORI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN