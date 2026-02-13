HANNO DETTO
Tomori a Sky: «Tre punti pesantissimi. Modric? Una leggenda. Uno come lui…»
Tomori, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Pisa e Milan
Fikayo Tomori, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
Sulla vittoria: «A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio ma i tre punti sono pesantissimi».
Sulla fase difensiva: «Siamo più un blocco, difendiamo insieme e siamo più esigenti di non prendere gol. Siamo più solidi in generale e lavoriamo tutti insieme per non prendere gol perché sappiamo bene che abbiamo attaccanti forti: possono cambiare la partita».
Sulla classifica: «Guardiamo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera era da vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo un’altra partita contro il Como che sarà molto difficile».
Su Modric: «È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio. Quando gioca così e quando abbiamo bisogno di un campione, c’è sempre: oggi ha vinto la partita per noi. Siamo contenti perché è sempre un esempio».
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...