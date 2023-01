Tomori a Milan Tv: «Importanti i tre punti. Siamo felici». Il difensore rossonero ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana

Intervistato da Milan Tv, Fikayo Tomori ha parlato della partita vinta dal Milan contro la Salernitana per 2-1. Ecco le sue parole:

LA PARTITA – «La cosa importante di oggi erano i tre punti, potevamo chiuderla prima ma i tre punti erano l’importante e siamo felici».

IL RITORNO DALLA SOSTA – «Mi fa piacere di giocare di nuovo in campionato, è un feeling diverso per noi. Le amichevoli sono solo per mettere minuti nelle gambe, oggi invece contavano i tre punti. Siamo felici per la vittoria e pensiamo alla prossima partita».

LA SQUADRA – «Siamo una squadra forte, quando sono arrivato la cosa che volevamo fare era di giocare partite importanti ogni settimana. Ci siamo arrivati, dobbiamo essere pronti e siamo sicuri che saremo pronti»