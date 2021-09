Tomori Milan: contro la Juventus il terzino giocherà in un ruolo inedito per lui nella sua avventura rossonera

Era nell’aria e adesso è diventato conferma. Fikayo Tomori giocherà nel ruolo di terzino destro. Pioli ha scelto lui e non Florenzi, a causa della forma non ancora al cento per quest’ultimo. Una soluzione che fornirà chiavi tattiche durante l’arco dei novanta minuti.