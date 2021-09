Juve Milan: Tomori Kjaer e Romagnoli in campo. Le ultime

Juve Milan: Tomori sarà il terzino destro, in campo anche Kjaer e Romagnoli. Le ultime di formazione per Pioli

Decisione maturata. Pioli giocherà con i tre difensori in campo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il Milan scenderà in campo con una difesa a 4 ma con Tomori-Kjaer e Romagnoli in campo. Ovviamente, in determinate situazioni di gioco, i rossoneri passeranno a tre con Theo Hernandez che si alzerà sulla sinistra all’altezza del centrocampo.