Tomori Milan, non solo la Juventus: piace molto anche in Premier League. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il futuro di Tomori, eroe dello Scudetto del Milan nel 2022, è sempre più in bilico. Il difensore ex Chelsea, sotto la guida di Paulo Fonseca, sta trovando molto meno minutaggio e non è da escludere la sua partenza a gennaio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre alla Juventus, piace molto anche in Premier League, dove alcune squadre sarebbero pronte ad offrire.