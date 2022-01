ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fikajo Tomori torna titolare dopo l’assenza causa positività al Covid. L’inglese farà coppia centrale con Matteo Gabbia contro il Genoa.

Insieme all’ex Chelsea, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ci sarà anche Olivier Giroud, visto che Ibrahimovic è fuori per squalifica.