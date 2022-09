Tomori e i complimenti di Chiellini: «Non pensavo diventasse così forte». Le parole del difensore del Milan

Intervistato dal Times Giorgio Chiellini si è detto sorpreso dalla crescita al Milan di Fikayo Tomori.

Queste le sue parole: «Tomori mi ha sorpreso perché quando l’ho visto al Chelsea non pensavo potesse diventare così forte in area di rigore e concentrato per tutti per i novanta minuti. È uno dei fattori chiave dello scudetto dell’anno scorso per il Milan».