Tomori a Milan Tv: «Ci siamo preparati bene, vogliamo vincere e fare clean sheet»

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha analizzato la sfida contro l’Atalanta nel pre-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Fikayo Tomori ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Milan:

ATALANTA: «Sì, ovviamente loro sono una squadra forte, ci aspettiamo una partita come lo scorso anno e dobbiamo giocare al massimo per vincere. Ci proviamo».

INIZIO GARA: «Proveremo ad iniziare forte, la settimana scorsa non ci siamo riusciti ma abbiamo vinti, oggi vogliamo fare meglio. Siamo concentrati e speriamo di vincere».

CLEAN SHEET: «Vogliamo tutti fare clean sheet perchè così possiamo vincere, siamo concentrati sul difendere. La cosa più importante per noi sono i 3 punti. Sappiamo che loro corrono molto quindi dobbiamo essere pronti per la battaglia. Non vedo l’ora di iniziare».