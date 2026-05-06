Tommaso Turci in esclusiva a InterNews24: «Oltre a Milan, Juve e Roma metterei dentro anche il Como che ha la possibilità di chiudere a 71»

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista di DAZN, in esclusiva a InterNews24, ha detto la sua sulla corsa Champions

Tommaso Turci ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di InterNews24, nella quale ha parlato anche della corsa ai posti Champions. Queste le sue parole:

Allargando il discorso, chi vedi favorito per la qualificazione in Champions League dopo gli ultimi risultati quando mancano solo tre partite alla fine del campionato?

«Oltre a Milan, Juve e Roma metterei dentro anche il Como che ha la possibilità di fare 9 punti e chiudere a 71. E questo significherebbe ovviamente che la Juve dovrebbe fare almeno 7 punti nelle ultime 3 e almeno 4 punti per il Milan. Detto che il calendario non è semplice soprattutto per la Juventus. La Roma mi sembra molto lanciata ma ha il derby alla penultima contro la Lazio. Ci sono tanti fattori. Mettersi lì a fare le tabelle serve a poco se si pensa che la Juve ha appena perso punti col Verona retrocesso».

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