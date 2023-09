Tommasi: «Il Milan si gioca il campionato con Inter e…». L’analisi dell’ex calciatore sulla corsa al titolo e sulle big d’Italia

Intervenuto su Radio24 nel corso di Tutti Convocati, Damiano Tommasi ha parlato dell’inizio della nuova stagione di Serie A: ecco l’analisi sulla lotta scudetto, con Inter, Milan, Juve e Napoli coinvolte.

LE PAROLE – «Si torna alla normalità dopo l’anno del Mondiale e nella normalità Inter, Milan e Juventus si giocano il campionato. Competere ad alti livelli per le altre deve prevedere annate eccezionali come quella dello scorso anno per il Napoli, incideranno molto le coppe».