Tomiyasu Milan, si allontana il suo arrivo in rossonero: la decisione dell’Arsenal. I dettagli sul futuro del difensore giapponese

Da tempo nel mirino del calciomercato Milan, sia in passato che per il futuro, Takehiro Tomiyasu si allontana dai rossoneri. Il difensore giapponese sta per prolungare il proprio contratto con l’Arsenal.

A riferirlo è il giornalista Fabrizio Romano su X. Accordo raggiunto tra i Gunners ed il centrale ex Bologna già da due settimane: manca solo l’annuncio ufficiale del rinnovo, ma è questione di tempo.