Toloi sull’Europeo: «Difficile descrive tutto, la medaglia? È in Brasile»

Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi è tornato sulla vittoria dell’Europeo con l’Italia

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta e della Nazionale azzurra, parlando ai microfoni del canali ufficiali della Dea è tornato sulla vittoria dell’Europeo con l’Italia.

«L’Europeo è stato tutto molto bello. Ho lavorato assieme a un gruppo fantastico, vivendo ogni allenamento e ogni momento assieme al massimo. E’ stato bello fare parte di un gruppo molto forte. E’ davvero difficile trovare le parole per descrivere tutto. Sono tornato a casa dai miei genitori in Brasile. Tutto questo mi ha dato una carica importante in vista della nuova stagione. Al mio paese, di 3000 abitanti, tutti mi hanno festeggiato. La medaglia? E’ rimasta in Brasile, da mia mamma. E’ giusto così, senza di lei non sarei mai arrivato a questi livelli».