Tifosi Bologna, problemi per la finale di Coppa Italia: difficoltà nel raggiungere lo Stadio Olimpico

Tifosi Bologna hanno riscontrato problemi nel raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma. Cosa sta succedendo?

Allo Stadio Olimpico di Roma, per la finale di Coppa Italia, sono attesi circa 30mila tifosi del Bologna, più o meno lo stesso numero saranno quelli del Milan. I felsinei avrebbero però riscontrato dei problemi nel raggiungere la Capitale.

Stando a quanto riportato dal Corriere di Romagna questa mattina alla stazione di Bologna centinaia di tifosi sono rimasti in attesa di 7-8 pullman organizzati e già prenotati, che però non si sono mai presentati. Dopo ore di attesa un solo pullman è partito, ma si è poi dovuto fermare lungo il percorso in autogrill a causa di un guasto. Altri tifosi hanno dovuto così prendere un treno d’emergenza per partire alla volta di Roma