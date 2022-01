ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tiago Pinto: «Fiduciosi di vincere. Sulla scelte della Lega…». Parla il dirigente della Roma prima del match col Milan

Tiago Pinto a DAZN prima di Milan-Roma.

MERCATO – «Su Niles non mi devo nascondere. Stiamo parlando con l’Arsenal, dobbiamo fare delle cose nelle prossime ore ma è vicino. Sugli altri non è il momento di parlare non ci sono aggiornamenti»

COVID – «Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà del mondo. Dobbiamo capire le regole del calcio ma non possiamo dimenticare la salute pubblica. I club devono discutere ma va oltre il calco. A noi piace essere dentro le discussioni ma non dimentichiamo che il Covid ha una misura più grande»

MANCATO RINVIO – «È un’opinione personale, ci stanno le regole della Uefa. Non bisogna cambiare le regole da campionato a campionato. Sono d’accordo con la decisione della Lega di ieri»

MATCH – «La partita con l’Atalanta è stata importante psicologicamente. Era da mesi che non ne vincevamo una così importante. Ma come ha detto Mourinho non c’è modo migliore di iniziare un anno che con un big match. Siamo fiduciosi di vincere».