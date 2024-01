Djalo, l'ex Milan si presenta: «Leao è contento per me, se ci giocherò contro prometto che...»

Il nuovo difensore della Juve, Tiago Djalo, si è presentato in conferenza stampa: le sue parole sul suo passato al Milan e su Leao

Presentato in questi giorni come nuovo calciatore della Juve, Tiago Djalo è intervenuto in conferenza stampa di presentazione. Il difensore portoghese, con un passato al Milan, ha parlato del suo rapporto con il rossonero Rafael Leao, suo compagno al Lille.

SU LEAO – «Leao è contento per me. Conosco Rafa da molto tempo, ho giocato con lui in Portogallo. Io faccio il mio lavoro e lui il suo, se ci giocherò contro darò tutto. Non ho problemi a giocare contro nessun calciatore».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TIAGO DJALO ALLA JUVE.