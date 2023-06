Thuram Milan, Pioli ha provato a convincere l’attaccante francese: il retroscena riportato dalla Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha rivelato un retroscena su Marcus Thuram, uno degli attaccanti più seguiti dal Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto si legge sul quotidiano, Pioli in questi giorni ha chiamato più volte il calciatore per convincerlo a sposare il progetto rossonero. Il Diavolo sente di avere chance: Thuram molto presto deciderà il suo futuro.