Thomas: «Ho scelto l'Italia per ritrovare me stessa, ora...»

Lindsey Thomas ha parlato dal ritiro della Nazionale francese. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan Femminile

Lindsey Thomas ha parlato dal ritiro della Nazionale francese. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan Femminile. Le sue parole riportate dall’Equipe:

«È ancora molto nuovo per me, sto cercando di integrarmi al meglio possibile. Non è stato un raduno facile, abbiamo chiuso con due sconfitte ( 1-2 contro la Germania , 0-3 contro la Svezia) , collettivamente siamo rimasti tutti delusi nel mostrare questa immagine della Francia, perché dobbiamo fare molto meglio. Ma a livello personale ho cercato di mostrarmi, di portare cose. Dovresti sapere che sono molto, molto critico con me stesso. Per un primo incontro, c’erano cose buone, (Corinne Diacon) . Ora tocca a me continuare e dimostrare che posso portare qualcosa di diverso»

RUOLO IN CAMPO – «Negli ultimi tre o quattro anni, sono cambiato enormemente, a sinistra, a destra, in linea. Al Milan, attualmente, gioco in un sistema a due attaccanti. L’anno scorso eravamo in un 3-4-3, io ero da una parte con la missione di andare dentro. Ero abituato a lavorare molto di lato durante la mia giovinezza, ora mi sono concentrato un po’ di più sulla linea, lavorando tra le righe. Mi piace toccare i palloni, partecipare al gioco, anche se devo tenere a mente che sono un attaccante e che anche se tocco cinque palloni e cioè tre gol, è il mio lavoro. Come centravanti, tendo ad abbandonare, anche se il più delle volte mi viene detto di non farlo troppo per usare la mia velocità in profondità. Devo trovare una via di mezzo. Sul ritorno alla meta, non è la mia prima qualità vista la mia taglia, ma mi adatto. Ho molti progressi da fare, non gioco molto con le braccia. Tecnicamente va bene, sui supporti va bene, ma la mia qualità principale sono le mie chiamate profonde, la mia velocità e le mie rifiniture».

MONDIALE CON LA FRANCIA – «È molto presto, sto facendo un corso dopo l’altro. Cerco di far vedere all’allenatore, di lasciare qualcosa di positivo, di farle pensare che posso portare qualcosa in più. Ma rispetto tutte le ragazze che gareggiano con me. Voglio essere me stessa, non fare pressione su me stessa»

ARRIVO IN ITALIA – «L’idea era soprattutto quella di ritrovarmi. In Francia ho vissuto tempi abbastanza complicati, molti prestiti. Nella mia squadra di allenamento (Montpellier), non ho avuto l’opportunità di affermarmi come giocatore. Ti interroghi. Quando vedi che in quattro-cinque anni ti muovi tre-quattro volte, è complicato in termini di stabilità. Sentivo che l’opportunità non mi era mai stata data. Ho preso una decisione per me, perché mi sentivo come se stessi perdendo anni. In Italia hanno saputo accogliermi. Mi ha fatto molto bene. Sono partito per ritrovare me stesso. Avevo bisogno di voltare pagina, di iniziare qualcos’altro. Rimasero sulle etichette che avevo quando ero più giovane, sui dubbi. Ho avuto il impressione di ricominciare sempre da zero, di fare un passo avanti e poi dieci indietro. Quando si ripete per 2, 3, 4 anni, è estenuante. Era meglio partire per una nuova avventura. Ho guadagnato in rigore, in serenità. Sono più convinto delle mie qualità intrinseche. Quando ero più giovane non volevo essere visto solo come un giocatore veloce, ho lavorato sui piccoli spazi, sul gioco, ma ho lasciato un po’ da parte le mie qualità di base. In Italia ho acquisito fiducia in me stessa, ho accettato queste qualità, rendendomi conto che sono molto importanti. Ho potuto esprimere un po’ di più il mio carattere, anche se sono molto timido. Sono più assertivo. Mi aiuta nella mia integrazione nella squadra della Francia. Arrivo con fiducia, sicuro delle mie qualità, senza mettermi subito sotto pressione. Sono più calmo, più sereno. Ho delle qualità da affermare»