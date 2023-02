Thomas a Milan Tv: «Abbiamo mostrato che squadra siamo»

Intervenuta ai microfoni di MilanTv, Lindsay Thomas ha parlato dopo la vittoria del Milan femminile sulla Juventus

PARTITA – «Oggi abbiamo mostrato che squadra può essere il Milan. È inspiegabile come in questa stagione facciamo gare come quella di oggi e in altre ci perdiamo, è un peccato perché ci mettiamo in difficoltà da sole. Ce la metteremo tutta fino alla fine per arrivare ai play-off. La strada è ancora lunga ma iniziamo da oggi perché abbiamo fatto una gara quasi perfetta. Guarderemo partita dopo partita concentrandoci al massimo. Oggi ci godiamo la vittoria.»