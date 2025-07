Thiaw Milan, svolta nel futuro del tedesco! Primi segnali di apertura, può dire sì a quella destinazione

Thiaw Milan, arriva la svolta nel futuro del difensore tedesco? Primi timidi ma concreti segnali di apertura al Como

Sembrava una trattativa arenata, quasi un sogno proibito per i tifosi del Como, ma le ultime indiscrezioni dipingono un quadro ben diverso: Malick Thiaw, il possente difensore centrale del calciomercato Milan, potrebbe ancora vestire la maglia del club lariano. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una pista definitivamente tramontata, con il giocatore che aveva chiesto tempo per riflettere e ponderare il suo futuro, si è ora riaperta grazie a timidi ma significativi segnali di apertura da parte dello stesso Thiaw.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, il Como si sente “in corsa” e la trattativa per portare il difensore tedesco sulle rive del Lario è tutt’altro che chiusa. L’aggiornamento è di quelli che fanno rumore, specialmente perché fino a ieri si vociferava di una deadline imminente, oltre la quale il Como avrebbe abbandonato la pista. Invece, la società lariana ha deciso di attendere ancora, segno di una forte volontà di acquisire un giocatore del calibro di Thiaw, considerato un elemento chiave per rafforzare la retroguardia in vista della prossima stagione.

L’ottimismo in casa Como è palpabile. Il club è determinato a portare a termine l’operazione, nella speranza che il “sì” di Thiaw diventi presto definitivo. Questa pazienza e perseveranza dimostrano la serietà del progetto tecnico del Como, che punta a costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato, dopo la promozione. L’arrivo di un calciatore con l’esperienza e le qualità di Thiaw rappresenterebbe un importante salto di qualità per la difesa del Como, un reparto che la dirigenza intende rinforzare in maniera significativa.

L’idea del Como, infatti, è quella di ingaggiare ben due difensori centrali per completare il pacchetto arretrato. Questo suggerisce una strategia mirata a garantire profondità e diverse opzioni tattiche al tecnico, in vista delle sfide che attendono la squadra. L’eventuale arrivo di Thiaw non precluderebbe dunque l’acquisto di un altro innesto nel reparto difensivo, anzi, potrebbe essere il primo tassello di una doppia operazione di mercato volta a blindare la difesa.

I tifosi del Como, che già sognavano un colpo di mercato così importante, possono ora tornare a sperare. L’evolversi della situazione di Malick Thiaw sarà senza dubbio uno degli argomenti più caldi delle prossime settimane, con il Como che si gioca una fetta importante del suo futuro in difesa. La determinazione del club nel voler portare a termine questa operazione è un segnale forte e chiaro delle ambizioni dei lariani. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, ma l’ottimismo è ora tornato a regnare sovrano sulle sponde del lago.