Thiaw Milan, in estate ci saranno novità? Rinnovo in stand-by e futuro incerto. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, nel calciomercato Milan è attualmente in stallo il discorso relativo al prolungamento di Malick Thiaw:

PAROLE – «Thiaw è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027. Allo stato attuale è tutto fermo sul tema rinnovo con il club rossonero, la dirigenza non ha avviato i contatti per discutere di un eventuale prolungamento. Malick è un giocatore importante per il Diavolo ma, in caso di mancato accesso alla prossima Champions League, potrebbe essere sacrificato sull’altare del mercato una cifra superiore ai 20 milioni. E il Bayer Leverkusen è pronto a cogliere questa grande occasione».