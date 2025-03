Thiaw, possibile addio al Milan: piace in Bundesliga. Fissata la cifra per la cessione

Condividi via email

Thiaw potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato. La cifra è stata stabilita

Nel corso del prossimo calciomercato estivo, il Milan potrebbe salutare Malick Thiaw. Per il difensore ci sarebbe l’interesse di un club di Bundesliga: ossia il Bayer Leverkusen. A riportare la notizia è Sport Bild.

Per cedere il centrale tedesco nella prossima finestra di mercato, il club rossonero vorrebbe almeno 20 milioni di euro. Il calciatore gradirebbe la destinazione nell’idea di potersi mettere maggiormente in mostra in ottica Nazionale.