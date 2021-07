Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia: è lui l’erede di Italiano

Lo Spezia pare abbia trovato l’accordo con Thiago Motta: l’ex allenatore del Genoa prenderà il posto di Vincenzo Italiano in panchina

Vincenzo Italiano ha lasciato lo Spezia tra le polemiche: il tecnico si è trasferito alla Fiorentina lasciando il patron Platek su tutte le furie. La società ligure non ha perso tempo e non si è fatta trovare impreparata per la scelta del nuovo tecnico.

Thiago Motta sarà il nuovo allenatore dello Spezia, secondo quanto riportato da Sky Sport: accordo trovato, manca solo l’annuncio.