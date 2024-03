Thiago Motta Milan, la RIVELAZIONE dell’allenatore sul futuro: lo ha detto in conferenza stampa

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna Inter. Ecco cosa ha detto sul futuro che lo vede accostato al Milan

CHAMPIONS LEAGUE– «Siamo dove meritiamo di essere fino ad oggi, per gli allenamenti per quello che facciamo sul campo di gioco, i ragazzi sanno la strada da continuare per andare avanti così fino alla fine. Il nostro pubblico e la nostra gente sostiene la squadra e pensiamo di fare una grande prestazione con in questo momento la miglior squadra del campionato».

FUTURO– «Contento dell’impegno dei ragazzi e focalizzato al mille per cento sull’Inter. Saputo? Non abbiamo parlato di altro se non la prossima partita, anche il presidente è molto contento di essere, godendo del presente e anche io senza pensare troppo al futuro. I tifosi, i ragazzi, i dirigenti il club tutti pensano al presente e penso anch’io di approfittare del presente».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA IN VISTA DI BOLOGNA INTER