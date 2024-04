Thiago Motta Milan, l’agente rivela: «Ho il sentore che possa cambiare quella panchina in Serie A». Il commento di Canovi

Dario Canovi, agente di Thiago Motta, l’allenatore del Bologna che è finito da mesi nel mirino del Milan come possibile successore di Pioli, ha detto la sua sui possibili movimenti delle panchine in Serie A, soffermandosi sulla possibilità che Allegri lasci la Juve. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW.

ALLEGRI VIA DALLA JUVE? – «Mi sembra che i sentori ci siano che in effetti possa cambiare. Ci sono troppe voci che dicono questo e di solito nel calcio quando le voci si ripetono sono abbastanza vere. Ma se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e andare avanti in Champions League sarà difficile cambiarlo».

UNA QUALITÀ DI THIAGO MOTTA – «Una qualità di Thiago Motta? Convincere i propri giocatori che le sue idee sono quelle giuste».