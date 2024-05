Conte Milan, Brambati RIVELA: «L’unico ad aver fatto quel nome è Ibrahimovic ma lui conta quanto Zanetti all’Inter e quindi…». Le parole

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per analizzare il futuro di Conte, seguito anche dal Milan per il dopo Pioli.

PAROLE – «A me è stato detto che l’unico che ha fatto il nome di Conte al Milan è stato Ibrahimovic. Poi mi hanno detto che però Ibrahimovic conta quanto Zanetti all’Inter, ossia poco. Il Chelsea può allettarlo? Sì, conosce la piazza e non andò via con Abramovic. I tifosi però stravedevano per lui. Il ritorno sarebbe gradito dalla piazza. Lui è bravo quando arriva e ci sono le macerie. Sa dove mettere le mani. E’ uno che quando arriva però vuole vincere»