De Zerbi Milan, Marchetti CHIARISCE: «Vi dico dove può andare, e su Fonseca…». Il punto del giornalista sul prossimo allenatore

Continua a circolare in orbita Milan il nome di Roberto De Zerbi, ancor di più dopo l’annuncio del suo addio al Brighton. Il giornalista Luca Marchetti, intervenuto dagli studi di Sky Sport durante “Campo Aperto” ha fatto il punto sul possibile futuro per il tecnico italiano.

PAROLE – «De Zerbi-Milan? Oggi Fonseca. Diciamo che bisogna aspettare domani intanto per l’incontro che ci sarà. Dove va De Zerbi? Dove lo chiamano. Da adesso in poi è libero e quindi credo che oggi rappresenti un’opportunità per tanti squadre, sia quelle del livello di cui hai parlato te, che magari finora non lo avevano preso in considerazione perché sapevano che era sotto contratto con il Brighton, che bisognava pagare una clausola. Magari può essere la mossa a sorpresa di qualcuno, che magari ancora non ha deciso. Oppure per quelle squadre che possono avere l’ambizione di crescere anche insieme a De Zerbi, per cui società non così altolocate come il Milan, come il Bayer Monaco, ma che magari possano stimolare, perché alle volte le scelte degli allenatori sono stravaganti».