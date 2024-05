Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia per il Milan dopo Roma Genoa nel corso di questo 37° turno di campionato

Cambia la classifica in Serie A al termine di Roma Genoa. Successo in dieci uomini per i giallorossi di De Rossi grazie alla rete di Romelu Lukau. 3 punti che valgono alla squadra il sesto posto matematico.

Inter 93 (Campione d’Italia)

Milan 74

Bologna 67*

Juventus 67*

Atalanta 66*

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54*

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 36

Verona 34*

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29 (retrocesso)

Salernitana 16* (retrocessa)