Juric dopo Torino Milan: «Un cerchio che si chiude. Rodriguez? L’ho preso in giro, vi spiego la mia esultanza»

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match vinto in campionato contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel al termine di Torino Milan, il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha commentato così la vittoria.

PAROLE – «Abbiamo fatto un non buon inizio di stagione. La partita di San Siro ci ha dato tanti spunti per cambiare alcune cose e siamo ripartiti forte. Si chiude il cerchio dopo quella partita che non mi è piaciuta e questa invece eccellente».

SULLA PARTITA – «Tutti hanno fatto bene. Ilic ha fatto un bel gol di testa, nell’ultima partita Pellegri ha fatto una grande partita. Non posso dire niente a nessuno, c’è tanta positività, tanto entusiasmo e tanto amore fra di noi e va bene».

IL GOL DI RODRIGUEZ – «Con i ragazzi ho sempre avuto un bellissimo rapporto. C’è grande stima, Rodriguez ha fatto tre anni fantastici. Abbiamo un rapporto che va oltre quello allenatore-giocatore, parliamo di tutto. L’ho preso un po’ in giro perché non ha mai segnato con me, oggi ha fatto un grandissimo gol».