Thiago Motta e gli episodi arbitrali: «Spesso noi siamo penalizzati»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato così degli episodi arbitrali al termine del match contro il Sassuolo

«Sono d’accordo sugli episodi arbitrali, l’arbitro ha fatto bene e solo su Kovalenko c’era rigore. Non sapremo mai quanto avrebbe potuto cambiare, però l’arbitro non lo ha visto e noi continuiamo per la nostra strada, stando attenti a questi episodi perché spesso siamo noi ad essere penalizzati.»