Thiago Motta Milan, l’agente: «De Laurentiis ci aveva visto giusto, sulla panchina del Napoli..»

Dario Canovi, agente fra gli altri del tecnico del Bologna Thiago Motta, accostato al Milan, ha parlato del suo assistito a Radio Marte

Le parole di Dario Canovi, agente fra gli altri del tecnico del Bologna Thiago Motta, accostato al Milan, sul suo assistito a Radio Marte.

LE PAROLE – «De Laurentiis ci aveva visto giusto su Thiago Motta, l’anno scorso il Bologna chiuse il campionato a 54 punti e quest’anno la squadra è più forte, ha un anno in più di lavoro, molti di quei giocatori hanno fatto in tempo a maturare e altri hanno appreso il gioco che vuole Thiago. La favola Bologna è esemplare, i giocatori hanno un comportamento fantastico in campo, non si buttano per terra, giocano benissimo e credono ciecamente in Thiago»

PANCHINA NAPOLI – «Devo dire che è stato un dispiacere per tutti vedere com’è caduto, la differenza con l’anno scorso è evidente ed è un peccato, la rosa è di primissimo ordine, non mi aspettavo questo crollo verticale. Spero possa riprendersi nelle ultime partite ma mi sembra difficile. Manna ds con quale allenatore? Ho la sensazione che la prima scelta di De Laurentiis sia Conte, che è un decisionista, ha le idee chiare, ci tiene ad avere in mano tutto il settore tecnico delle sue squadre e Manna, dovesse arrivare lui, dovrebbe adeguarsi a questo tipo di conduzione tecnica. Se invece il presidente scegliesse Italiano, che pure ha le idee ben chiare, ma è più aziendalista di Conte, allora la gestione sarebbe notevolmente differente»