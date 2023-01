Fifa Puskas Award 2022, la rete di Theo Hernandez contro l’Atalanta candidata come gol più bello. Spunta anche un ex rossonero

La FIFA ha annunciato i candidati al premio The FIFA Puskás Award per il gol più bello realizzato nella scorsa stagione. Tra i candidati, spunta anche quello di Theo Hernandez, segnato la scorsa stagione con la maglia del Milan contro l’Atalanta.

Ecco l’elenco completo:

Mario Balotelli (Italy): Adana Demirspor v. Göztepe Spor Kulübü [Süper Lig] (22 May 2022)

Amandine Henry (France): FC Barcelona v. Olympique Lyonnais [UEFA Women’s Champions League] (21 May 2022)

Théo Hernández (France): AC Milan v. Atalanta Bergamasca Calcio, [Serie A] (15 May 2022)

Alou Kuol (Australia): Iraq U23 v. Australia U23 [AFC U23 Asian Cup] (4 June 2022)

Kylian Mbappé (France): Argentina v. France [FIFA World Cup Qatar 2022™️] (18 December 2022)

Francisco González Metilli (Argentina): Club Atlético Central Córdoba v. Club Atlético Rosario Central [Primera División] (1 August 2022)

Marcin Oleksy (Poland): Warta Poznań v. Stal Rzeszów [PZU Amp Futbol Ekstraklasa] (6 November 2022)

Salma Paralluelo (Spain): FC Barcelona v. Villarreal CF [Liga F] (2 April 2022)

Dimitri Payet (France): Olympique de Marseille v. PAOK Thessaloniki FC [UEFA Europa Conference League] (7 April 2022)

Richarlison (Brazil): Brazil v. Serbia [FIFA World Cup Qatar 2022] (24 November 2022)

Alessia Russo (England): England v. Sweden [UEFA Women’s EURO 2022] (26 July 2022)