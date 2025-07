Theo Hernandez Milan, il video saluto emozionante pubblicato dal club: il filmato spopola sul web. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’addio di Theo Hernandez al Milan è ormai ufficiale, con il suo passaggio all’Al-Hilal SC che chiude un capitolo importante della sua carriera e della storia rossonera. Per celebrare (e salutare) il suo percorso al Milan, il club ha pubblicato un video emozionante sui propri canali social che, in poche ore, è letteralmente spopolato sul web, commuovendo e raccogliendo milioni di visualizzazioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il filmato ripercorre i momenti salienti dell’esperienza di Theo con la maglia rossonera: dalle sue incredibili cavalcate sulla fascia, spesso concluse con gol spettacolari, alle esultanze sfrenate con i compagni e i tifosi, fino ai momenti chiave che lo hanno visto protagonista nella vittoria dello Scudetto e nel percorso in Champions League. Il video è un vero e proprio tributo alla sua energia inesauribile, alla sua personalità carismatica e al suo legame profondo con i colori del Milan.

Le immagini scelte dal club evocano la potenza e la determinazione che hanno contraddistinto il terzino francese, rendendolo uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Si vedono i suoi sorrisi, la sua grinta, la sua capacità di trascinare la squadra nei momenti difficili. Questo commovente saluto visuale ha toccato le corde emotive di tanti, dimostrando quanto Theo Hernandez sia entrato nel cuore della gente milanista.

Il suo trasferimento all’Al-Hilal apre una nuova pagina sia per il giocatore che per il Milan, che ora dovrà trovare un degno erede per quella fascia sinistra che Theo ha illuminato per anni. Ma il ricordo delle sue scorribande, fissato in questo video virale, rimarrà indelebile nella memoria dei tifosi. È un addio che fa male, ma che lascia in eredità emozioni e un legame che il tempo non potrà cancellare.