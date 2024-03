Theo Hernandez Milan: upgrade nel 2024, così è ingiocabile! Tra rinnovo e attenzioni delle big, il piano del club per blindarlo

Theo Hernandez in questo 2024 ha alzato il livello delle sue prestazioni. Tra rinnovo e attenzioni delle big europee, ecco il piano del Milan

Tutto a sinistra. Se è vero che il Milan a destra, grazie alla miglior stagione realizzativa in carriera di Pulisic, ha ritrovato quella continuità mancata in questi anni, sulla corsia opposta arriva l’ennesima conferma. Lì dove non incide in assist o gol Leao, ecco alle sue spalle Theo Hernandez.

A Verona si è capito fin da subito: era ispirato, soprattutto aveva la condizione dei periodi migliori, quelli in cui nei primi cinque metri si fa fatica a fermarlo, nei primi dieci è quasi imprendibile, sull’allungo…addio.

Dopo un inizio stagione bloccato, nel 2024 lo switch, forse anche mentale, che lo ha portato a realizzare 3 gol e 8 assist in tutte le competizioni. Nel mirino la miglior prestazione in carriera nel 2020-21.

Passi l’esultanza mal interpretata da arbitro e allenatore avversario, che gli è costata cartellino giallo e squalifica per la partita contro la Fiorentina perché in diffida, le critiche su Theo Hernandez stanno a zero.

Le attenzioni delle big europee, Bayern e PSG su tutte, minacciano il calciomercato Milan. Il club ha un piano ben chiaro – rinnovare – e una cifra in mente per tenere lontane le pretendenti: 100 milioni.

Le prime telefonate con gli agenti ci sono già state, presto si entrerà nel vivo delle trattative. Theo al Milan sta bene, sapendo dimostrare anche spirito di sacrificio, adattandosi in un ruolo non suo, quando l’emergenza infortuni lo richiedeva. Quella storia iniziata a Ibiza – dove Paolo Maldini andò a convincerlo – può portarlo ad emulare l’ex capitano rossonero non solo come bandiera ma anche negli archivi dei difensori più prolifici della storia del club con Maldini che si è fermato a 29 gol e Theo ora è a quota 27. I tifosi se lo augurano, pronti ad esultare ancora all’ennesima sgasata su quella fascia sinistra.