Theo Hernandez Milan, si blocca tutto! La situazione e la scelta del terzino. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta Franco Vanni della Repubblica, si complica il passaggio di Theo Hernandez dal Milan all’Al-Hilal. Il francese starebbe aspettando un passo dell’Atletico Madrid e non vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.

NOTIZIA – “Niente da fare per il passaggio in Arabia di Theo Hernandez, che ha rifiutato la destinazione, interrompendo così il dialogo fra il Milan e l’Al-Hilal per il prezzo del suo cartellino“.