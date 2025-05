Theo Hernandez Milan, messaggio da brividi del terzino francese! I tifosi impazziscono – FOTO

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, il terzino rossonero, sui propri profili social, ha scritto un messaggio da brividi a conclusione dell’amara stagione del Diavolo

Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare l’@acmilan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco. ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/zTIwoyy4df — Theo Hernandez (@TheoHernandez) May 26, 2025

