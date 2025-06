Theo Hernandez Milan, dall’Arabia Saudita non hanno dubbi! Trattativa chiusa, segnali positivi dal terzino

Theo Hernandez Milan, in Arabia Saudita non hanno dubbi: trattativa chiusa tra i rossoneri e l’Al Hilal: c’è fiducia per l’ok del terzino

Secondo quanto riportato dal quotidiano arabo Asharq Al-Awsat, l’Al-Hilal avrebbe raggiunto un accordo definitivo con il calciomercato Milan per l’acquisto di Theo Hernandez, con la squadra araba pronta a pagare circa 35 milioni di euro.

Ora manca solo il via libera del terzino francese, e i dirigenti dell’Al-Hilal e gli agenti del giocatore sono in trattativa per arrivare a un’intesa nei prossimi giorni. La squadra araba sembra essere ottimista sulle possibilità di convincere Theo Hernandez ad accettare la proposta e a trasferirsi in Arabia Saudita.